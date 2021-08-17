***SAMAT* *ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
17.08.2021 12:18
***SAMAT******ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [SAMAT, ZRGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SARAY MATBAACILIK 73 18/08/2021
ZIRAAT GMYO 19 18/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958565
BIST
12:391.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:398,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:399,9130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0556
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:39485,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 485,58
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ECZYT
|44,38
|122.233.669
|% 6,58
|
|EGPRO
|30,04
|28.893.618
|% 5,85
|
|KLMSN
|22,64
|17.663.458
|% 5,79
|
|DEVA
|25,88
|35.909.924
|% 5,12
|
|METUR
|4,18
|8.066.247
|% 3,72
|
|IDEAS
|41,32
|1.613.505
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.113.769
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|IDGYO
|2,85
|8.279.811
|% -6,56
|
|PETKM
|6,08
|534.869.503
|% 1,00
|
|GARAN
|9,41
|512.124.070
|% 0,11
|
|ARCLK
|34,04
|402.143.662
|% 2,96
|
|KRDMD
|8,26
|350.053.275
|% 0,24
|
|SISE
|8,74
|282.776.973
|% 1,16
|
|PETKM
|6,08
|534.869.503
|% 1,00
|
|MRGYO
|1,11
|65.062.238
|% 0,91
|
|GARAN
|9,41
|512.124.070
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,54
|119.816.249
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,26
|350.053.275
|% 0,24
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4060
|8,4088
|% -0,53
|
|Euro
|9,9046
|9,9130
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,5804
|11,6385
|% -0,75
|
|Frank
|9,1965
|9,2519
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,47
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|7,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,21
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-2,04
|
|Çeyrek
|777
|794
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,18
|