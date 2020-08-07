***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 12:10
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866600
BIST
16:251.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:257,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:258,5530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0594
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:25479,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 479,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.521.479
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.834.525
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|ASELS
|15,83
|1.313.108.287
|% 3,67
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,15
|784.728.514
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|537.697.946
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|201.248.920
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4403
|9,4876
|% -0,29
|
|Frank
|7,9069
|7,9545
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|-14,21
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.247
|-97,20
|
|Tam
|3.232
|3.429
|-31,50
|
|Yarım
|1.569
|1.631
|-46,30
|
|Çeyrek
|787
|834
|-9,70
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,20
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,47
|