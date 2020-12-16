***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:02
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893333
BIST
11:191.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:197,7979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:199,5102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0232
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:19464,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,11
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:17
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.185.931
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|76.379.211
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|POLTK
|312,00
|97.032
|% -5,45
|
|GARAN
|9,81
|791.934.306
|% 1,66
|
|SISE
|7,35
|719.419.520
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,20
|483.474.451
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|482.781.775
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|396.341.444
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|482.781.775
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|270.967.392
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,65
|311.853.554
|% 7,29
|
|SISE
|7,35
|719.419.520
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|396.341.444
|% 1,25
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7962
|7,7988
|% -0,48
|
|Euro
|9,5050
|9,5108
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,4627
|10,5152
|% -0,41
|
|Frank
|8,7538
|8,8065
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0678
|2,0781
|% -0,71
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,57
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
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Seans Raporu
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