***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 17:31
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006895
BIST
17:252.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 53,45
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:2514,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:2515,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:25876,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,95
|Açılış
|: 876,21
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|PKENT
|374,00
|21.022.246
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.137.569.830
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.668.493
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.090.628
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.169.114
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,47
|141.003.357
|% -5,51
|
|KUYAS
|5,45
|21.633.591
|% -5,05
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,54
|3.680.140.515
|% 5,29
|
|THYAO
|26,30
|2.892.956.082
|% 1,23
|
|EREGL
|36,54
|2.304.403.296
|% 5,97
|
|ASELS
|24,10
|1.897.629.002
|% 4,97
|
|GARAN
|11,79
|1.558.470.500
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,54
|3.680.140.515
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,68
|657.208.102
|% 0,82
|
|PETKM
|7,94
|1.162.256.214
|% 3,93
|
|GARAN
|11,79
|1.558.470.500
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,65
|332.720.720
|% 2,71
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1097
|14,1261
|% 0,26
|
|Euro
|15,6447
|15,6856
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,8330
|18,9274
|% 0,06
|
|Frank
|15,2863
|15,3784
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7489
|3,7677
|% 0,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,13
|
|Altın Gr.
|875
|876
|3,29
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,43
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 451, 098 adet işlem
-
17:37OZGYO
Yüzde 8.79 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 446, 605 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 68 artarak (% 2.98 ) 2, 304
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17:36XU100
Endeks 2, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 68 üstünde . İşlem hacmi 27, 689.00 milyon TL de
-
17:36IHAAS
Yüzde 7.10 oranında artışla 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 563 adet işlem