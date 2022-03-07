***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:00
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007674
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
0
En Düşük
0
18:0514,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0826
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
18:0515,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0240
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
18:05911,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,11
|Açılış
|: 911,40
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|396,60
|102.897.380
|% 0,00
|
|SISE
|12,06
|752.111.848
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,51
|197.173.789
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|OTKAR
|396,60
|102.897.380
|% 0,00
|
|SISE
|12,06
|752.111.848
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,51
|197.173.789
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,00
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2701
|14,2824
|% 0,48
|
|Euro
|15,5254
|15,5945
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8235
|18,9179
|% 0,25
|
|Frank
|15,4553
|15,5484
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7972
|3,8162
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|15,58
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,78
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|130
|130
|12,05
|
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