***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 16:43
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009530
BIST
18:002.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,49
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0014,7467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1078
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0016,1802
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1641
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:00936,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -15,52
|Açılış
|: 936,50
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEPET
|2,31
|20.276.336
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.803.598
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.633.935
|% 9,93
|
|EUYO
|3,38
|8.677.933
|% 8,68
|
|FORMT
|1,08
|83.493.535
|% 8,00
|
|ISSEN
|16,57
|49.169.880
|% -5,69
|
|AKFGY
|2,53
|114.173.488
|% -4,53
|
|AVOD
|1,82
|15.449.214
|% -4,21
|
|EUHOL
|2,73
|17.966.667
|% -4,21
|
|SANEL
|7,16
|3.982.487
|% -4,02
|
|KOZAL
|139,90
|1.221.554.591
|% -2,37
|
|TTKOM
|9,98
|746.817.151
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,70
|684.275.926
|% 0,54
|
|TAVHL
|33,60
|526.639.347
|% 3,38
|
|BIMAS
|75,65
|485.040.160
|% -0,39
|
|ODAS
|1,51
|362.046.096
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|291.681.500
|% -0,94
|
|FORMT
|1,08
|83.493.535
|% 8,00
|
|TTKOM
|9,98
|746.817.151
|% 2,36
|
|AKFGY
|2,53
|114.173.488
|% -4,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7215
|14,7467
|% -0,73
|
|Euro
|16,1432
|16,1802
|% -1,00
|
|Sterlin
|19,2106
|19,3069
|% -0,69
|
|Frank
|15,7434
|15,8382
|% -0,81
|
|Riyal
|3,9145
|3,9341
|% -0,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-19,72
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,54
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,69
|
Seans Raporu
18:00
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866