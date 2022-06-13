***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 17:40
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036982
BIST
17:522.507
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -36,25
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
17:5217,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1545
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:5218,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:521.012,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -16,98
|Açılış
|: 1.012,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EUREN
|23,76
|384.695.568
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.638.317
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|57.146.240
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.291.450
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.900.809
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.666.815
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,00
|190.804.570
|% -8,48
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|TMSN
|29,86
|314.866.348
|% -7,04
|
|THYAO
|46,92
|5.486.003.831
|% 0,47
|
|EREGL
|31,20
|2.745.741.621
|% -6,14
|
|SISE
|22,10
|2.131.754.633
|% -0,54
|
|KRDMD
|13,13
|1.553.657.247
|% -6,15
|
|SASA
|42,46
|1.309.538.295
|% -3,41
|
|EKGYO
|2,58
|682.165.366
|% -0,39
|
|SEGYO
|1,18
|287.094.424
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|961.654.267
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,04
|705.696.416
|% -0,25
|
|ODAS
|2,81
|455.073.945
|% -3,77
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2413
|17,2649
|% 0,90
|
|Euro
|18,0247
|18,0569
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8758
|20,9805
|% -0,62
|
|Frank
|17,2410
|17,3449
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5855
|4,6085
|% 0,84
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-15,98
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.829
|-111,00
|
|Yarım
|3.294
|3.340
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,05
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,37
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,75
|