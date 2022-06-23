***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 17:05
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038953
BIST
17:162.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -35,68
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.537
17:1617,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1618,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:161.029,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.029,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.478.818
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.497
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.662.363.114
|% -2,02
|
|SISE
|21,74
|1.388.838.729
|% -2,07
|
|EREGL
|27,66
|1.378.430.513
|% -1,91
|
|ODAS
|3,26
|1.107.582.144
|% 3,49
|
|SASA
|45,06
|1.102.980.712
|% -0,09
|
|ODAS
|3,26
|1.107.582.144
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,78
|965.675.866
|% -2,85
|
|TSKB
|2,16
|330.084.581
|% -4,42
|
|AKBNK
|8,82
|1.100.397.088
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,61
|314.792.895
|% -1,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3615
|17,3672
|% 0,16
|
|Euro
|18,2834
|18,3077
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2430
|21,3495
|% 0,31
|
|Frank
|18,0520
|18,1607
|% 0,57
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,28
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.820
|6.920
|2,00
|
|Yarım
|3.348
|3.385
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,84
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem