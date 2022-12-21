***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 10:10
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088911
BIST
11:595.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 30,52
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
11:5918,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:5919,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0431
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:591.089,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.089,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.437.717
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.677.843
|% -5,48
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RHEAG
|4,30
|2.146.112
|% -4,44
|
|RYSAS
|23,90
|35.090.742
|% -4,40
|
|THYAO
|144,10
|3.070.994.904
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,66
|2.807.982.830
|% 3,30
|
|VAKBN
|12,72
|2.695.694.529
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,76
|2.521.994.161
|% 3,24
|
|ISCTR
|13,05
|2.452.653.770
|% 0,69
|
|VAKBN
|12,72
|2.695.694.529
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,14
|1.672.087.891
|% -0,61
|
|YKBNK
|12,34
|2.326.744.387
|% 0,73
|
|ADESE
|2,09
|398.112.819
|% -2,79
|
|ISCTR
|13,05
|2.452.653.770
|% 0,69
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6630
|18,6742
|% 0,12
|
|Euro
|19,8375
|19,8524
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6171
|22,7305
|% -0,10
|
|Frank
|20,0906
|20,2116
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9468
|4,9716
|% 0,05
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.345
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.568
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,17
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de
-
12:11OZSUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 320 adet işlem
-
12:09ORGE
Yüzde 5.36 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 986 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, THYAO