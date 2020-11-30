***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 14:43
***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sena Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890532
BIST
15:581.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -24,69
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
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1.317
En Düşük
1.301
15:587,7793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,8470
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7,8635
En Düşük
7,7420
15:589,3210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,2700
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|Önceki Kapanış
|: 9,3650
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9,4206
En Düşük
9,2817
15:58441,63
En Yüksek
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|: -1,76%
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|Açılış
|: 441,63
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|Önceki Kapanış
|: 449,55
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454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELEC
|12,54
|186.090.640
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.807.918
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.055.765
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.853.742
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.429.198
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.754.252.350
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.688.261
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.416.954.789
|% 1,18
|
|THYAO
|11,59
|883.789.270
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|840.062.508
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.688.261
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.416.954.789
|% 1,18
|
|TEKTU
|2,12
|513.180.944
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.892.780
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|639.315.280
|% -2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7722
|7,7793
|% -0,44
|
|Euro
|9,3119
|9,3210
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,3227
|10,3744
|% -0,34
|
|Frank
|8,5525
|8,6040
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0650
|2,0754
|% -0,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,05
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,49
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,63
|47,63
|-0,62
|