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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.06.2022 04:01
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenm


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     Yönetim Kurulu'nun bugün (27.06.2022) yapılan toplantısında
 
Denetim Komitesinin  tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak " ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un  onayına sunulmasına katılanların oy birliği Karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039578


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Altın Ons 1.827 1.827 4,32  
Altın Gr. 976 977 7,66  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.492 6.595 3,00  
Yarım 3.187 3.226 2,00  
Çeyrek 1.597 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,29 0,11  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,14  
B. Petrol 113 113 1,90  
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