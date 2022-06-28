***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2022 04:01
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (27.06.2022) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak " ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039578
BIST
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977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:33
|MAKIM
|18,82
|4.982.426
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,72
|7.885.385
|% 8,85
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,08
|22.708.679
|% 7,23
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|ISKPL
|5,03
|21.117.582
|% -7,25
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,67
|554.954
|% -3,05
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,82
|850.342.745
|% 0,52
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|EREGL
|27,96
|291.040.650
|% 0,43
|
|SAHOL
|20,54
|223.880.712
|% 1,48
|
|TUPRS
|277,40
|218.699.148
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,70
|143.999.009
|% 1,08
|
|ODAS
|3,18
|94.424.059
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,62
|73.348.206
|% 1,55
|
|TSKB
|2,14
|42.191.038
|% 0,94
|
|KRDMD
|12,29
|214.667.724
|% -0,17
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,6250
|16,6376
|% 0,68
|
|Euro
|17,6037
|17,6258
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3186
|20,4205
|% 0,50
|
|Frank
|17,3137
|17,4180
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4149
|4,4370
|% 0,54
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,32
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|Altın Gr.
|976
|977
|7,66
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|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
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|Tam
|6.492
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,11
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|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
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|B. Petrol
|113
|113
|1,90
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