***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 11.652.595 8.583.723 5.247.813 5.315.201Satışların Maliyeti19 -13.497.923 -7.490.195 -7.325.683 -5.246.676TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.845.328 1.093.528 -2.077.870 68.525BRÜT KAR (ZARAR)-1.845.328 1.093.528 -2.077.870 68.525Genel Yönetim Giderleri-795.055 -1.324.185 -377.116 -533.797Pazarlama Giderleri-119.545 12.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.606.514 2.264.715 508.084 60.185Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.083.306 -2.058.988 -3.268.470 -103.955ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.117.175 -144.475 -5.215.372 -496.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 75.724 331.721 30.249 174.611Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.832.349FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.041.451 -1.645.103 -5.185.123 -322.027Finansman Gelirleri23 21.038 25.360 344Finansman Giderleri22 -321.891 -377.903 -70.046 -136.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.342.304 -1.997.646 -5.255.169 -458.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri405.528 -34.529 666.316 -224.921Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -181.088 -266.539 -19.866 -231.790Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 586.616 232.010 686.182 6.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.936.776 -2.032.175 -4.588.853 -683.556DÖNEM KARI (ZARARI)-3.936.776 -2.032.175 -4.588.853 -683.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-208.388 320.710 -243.506 -8.847Ana Ortaklık Payları-3.728.388 -2.352.885 -4.345.347 -674.709Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI222.723 1.736.898Dönem Karı (Zararı)-3.936.776 -2.032.175Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.103.647 130.529Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 394.628 309.344Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.352.755 -49.418Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.352.755 -49.418Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler693.858 36.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.507 36.894Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler633.351Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -405.528 -240.118Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler67.934 73.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.055.852 3.607.601Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.105.897 3.591.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.183İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.170.080 3.591.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler163.922 -2.483.365İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 251.762 -2.130.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -87.840 -353.117Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.297.913 -231.415Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -1.297.913 -231.415Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 1.570.587 -73.313Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 467.435 -236.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.813.036 -3.769.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 -531.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.813.036 -3.238.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 871.850 478.028Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.437 6.148.645İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 613.040 5.796.988İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -531.603 351.657Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 1.186.041 373.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-744.346 -190.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-485.503 -190.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-258.843Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları222.723 1.705.955Vergi İadeleri (Ödemeleri)30.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-508.985 -13.067Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.985 -13.067Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -8.985 -13.067Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-200.484 -1.471.494Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.462 -1.471.494Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-486.746 252.337NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-486.746 252.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.782.231 3.515.275DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.295.485 3.767.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.295.485 1.782.231Ticari Alacaklar10.813.686 10.060.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 26 64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 10.813.686 9.996.362Diğer Alacaklar2.958.924 3.122.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 26 2.568.767 2.820.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 390.157 302.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 3.311.845 2.013.932Stoklar10 6.326.968 7.897.555Peşin Ödenmiş Giderler16 1.539.386 1.988.744Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 207.069 70.098Diğer Dönen Varlıklar17 2.267.542 1.880.956ARA TOPLAM28.720.905 28.816.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.720.905 28.816.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 149.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.136.084 646.750Maddi Duran Varlıklar11 8.545.004 8.782.599Kullanım Hakkı Varlıkları747.197 458.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar180.082 189.743Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 180.082 189.743Peşin Ödenmiş Giderler16 0 18.077Ertelenmiş Vergi Varlığı4.305.400 4.067.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 316.084 354.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.329.851 14.666.705TOPLAM VARLIKLAR44.050.756 43.483.611KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 298.125 468.011Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 420.414 179.601Ticari Borçlar11.753.745 9.940.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.753.745 9.940.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.799.455 927.605Diğer Borçlar3.951.308 3.869.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9, 26 3.599.219 2.986.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 352.089 883.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.417.733 1.231.692Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 181.088 1.756.620Kısa Vadeli Karşılıklar904.879 309.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 222.546 260.890Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 682.333 48.982Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.672.882 1.132.440ARA TOPLAM24.399.629 19.816.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.399.629 19.816.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 593.437 380.596Uzun Vadeli Karşılıklar841.572 455.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 841.572 455.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.312.052 2.753.140Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 42.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.747.061 3.631.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.146.690 23.448.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.021.156 16.913.370Ödenmiş Sermaye18 18.255.333 13.225.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.515.691 6.546.024Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.779.066 1.942.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.779.066 1.942.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.998.271 1.976.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -219.205 -33.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.313.398 1.016.175Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.515.691 -3.930.412Net Dönem Karı veya Zararı25 -3.728.388 2.711.944Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.882.910 3.121.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.904.066 20.035.289TOPLAM KAYNAKLAR44.050.756 43.483.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243Diğer Düzeltmeler