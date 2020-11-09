***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 20.271.118 14.840.291 8.618.523 6.256.568Satışların Maliyeti19 -22.624.495 -12.488.728 -9.126.572 -4.998.533TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.353.377 2.351.563 -508.049 1.258.035BRÜT KAR (ZARAR)-2.353.377 2.351.563 -508.049 1.258.035Genel Yönetim Giderleri-1.215.785 -1.818.678 -420.730 -494.493Pazarlama Giderleri-141.559 -22.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.176.931 4.148.177 570.417 1.883.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.729.760 -2.417.482 -646.454 -358.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.121.991 2.122.021 -1.004.816 2.266.496Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 92.868 446.163 17.144 114.442Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.832.349FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.029.123 735.835 -987.672 2.380.938Finansman Gelirleri23 21.038 105.195 79.835Finansman Giderleri22 -384.995 -489.863 -63.104 -111.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.393.080 351.167 -1.050.776 2.348.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri525.008 158.186 119.480 192.715Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -306.564 -36.489 -125.476 230.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 831.572 194.675 244.956 -37.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528DÖNEM KARI (ZARARI)-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar107.397 582.579 315.785 261.869Ana Ortaklık Payları-4.975.469 -73.226 -1.247.081 2.279.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-260.208 1.962.797Dönem Karı (Zararı)-4.868.072 509.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.468.228 1.056.059Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 615.501 38.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.665.865 673.866Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.665.865 673.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler618.778 31.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.483 31.806Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler576.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -525.008 -204.448Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -16.832Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-16.832Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler93.092 532.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.139.636 568.788Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.191.614 1.279.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.255.796 1.279.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler292.137 -2.464.366İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 531.625 -2.200.991İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -239.488 -263.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-330.694 -231.415Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -330.694 -231.415Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3.872.509 -1.059.036Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 1.098.493 -1.343.899Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.668 -3.293.964İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 -332.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -142.668 -2.961.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 709.980 611.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.819.434 6.541.639İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.362.412 5.602.733İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -542.978 938.906Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -119.750 904.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-917.891 -375.118Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-569.486 -375.118Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-348.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-260.208 2.134.200Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-171.403YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-511.274 303.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 303.088Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri303.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.274 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -11.274Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-369.018 -1.928.197Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-102.558 -1.928.197Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-266.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.140.500 337.688NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.140.500 337.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.782.231 3.515.275DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 641.731 3.852.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 641.731 1.782.231Ticari Alacaklar12.586.293 10.060.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 26 64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.586.293 9.996.362Diğer Alacaklar2.830.709 3.122.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 26 2.288.904 2.820.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 541.805 302.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 2.344.626 2.013.932Stoklar10 4.025.046 7.897.555Peşin Ödenmiş Giderler16 908.328 1.988.744Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 390.832 70.098Diğer Dönen Varlıklar17 2.072.426 1.880.956ARA TOPLAM25.799.991 28.816.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.799.991 28.816.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 149.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.130.334 646.750Maddi Duran Varlıklar11 8.425.372 8.782.599Kullanım Hakkı Varlıkları664.813 458.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar169.264 189.743Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 169.264 189.743Peşin Ödenmiş Giderler16 18.077Ertelenmiş Vergi Varlığı5.030.023 4.067.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 411.420 354.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.931.226 14.666.705TOPLAM VARLIKLAR41.731.217 43.483.611KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 747.258 468.011Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 179.601Ticari Borçlar9.798.041 9.940.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 9.798.041 9.940.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.637.585 927.605Diğer Borçlar5.689.305 3.869.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9, 26 5.348.591 2.986.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 340.714 883.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.111.942 1.231.692Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 306.564 1.756.620Kısa Vadeli Karşılıklar822.106 309.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 196.829 260.890Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 625.277 48.982Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.583.320 1.132.440ARA TOPLAM22.696.121 19.816.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.696.121 19.816.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 421.342 380.596Uzun Vadeli Karşılıklar530.847 455.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 530.847 455.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.855.404 2.753.140Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 42.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.807.593 3.631.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.503.714 23.448.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.989.552 16.913.370Ödenmiş Sermaye18 18.255.333 13.225.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.515.691 6.546.024Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.994.543 1.942.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.994.543 1.942.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.998.271 1.976.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.728 -33.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.313.398 1.016.175Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.515.691 -3.930.412Net Dönem Karı veya Zararı25 -4.975.469 2.711.944Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.237.951 3.121.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.227.503 20.035.289TOPLAM KAYNAKLAR41.731.217 43.483.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243Diğer Düzeltmeler-4.598.253 -4.598.253 -4.598.253Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.225.000 6.546.024 -4.598.253 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 12.410.990 12.410.990Transferler-4.489.977 4.489.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.106.742 -22.006 3.106.742 -73.226 -95.232 569.978 474.746Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.976.067 93.248 -236.966 1.832.349 2.685.191 4.517.540Dönem Sonu Bakiyeler13.225.000 3.439.282 -4.598.253 1.976.067 -13.267 1.016.175 -823.671 -73.226 14.148.107 3.255.169 17.403.276Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542Diğer Düzeltmeler-4.598.253Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289Transferler2.711.944 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.204 29.447 -4.975.469 -4.923.818 116.032 -4.807.786Sermaye Arttırımı5.030.333 -5.030.333Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)297.223 -297.223Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 1.998.271 -3.728 1.313.398 -1.515.691 -4.975.469 11.989.552 3.237.951 15.227.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.286 -22.006 254.733 -6.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.198 -27.508 318.418 -7.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.088 5.502 -63.685 1.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 29.088 5.502 -63.685 1.588Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.286 -22.006 254.733 -6.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.563 2.535.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar116.032 569.978 355.041 261.829Ana Ortaklık Payları-4.923.818 -82.631 -1.031.604 2.273.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887554BIST