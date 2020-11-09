***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 20:12
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 20.271.118 14.840.291 8.618.523 6.256.568
Satışların Maliyeti
19 -22.624.495 -12.488.728 -9.126.572 -4.998.533
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.353.377 2.351.563 -508.049 1.258.035
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.353.377 2.351.563 -508.049 1.258.035
Genel Yönetim Giderleri
-1.215.785 -1.818.678 -420.730 -494.493
Pazarlama Giderleri
-141.559 -22.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.176.931 4.148.177 570.417 1.883.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.729.760 -2.417.482 -646.454 -358.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.121.991 2.122.021 -1.004.816 2.266.496
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 92.868 446.163 17.144 114.442
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.832.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.029.123 735.835 -987.672 2.380.938
Finansman Gelirleri
23 21.038 105.195 79.835
Finansman Giderleri
22 -384.995 -489.863 -63.104 -111.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.393.080 351.167 -1.050.776 2.348.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
525.008 158.186 119.480 192.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -306.564 -36.489 -125.476 230.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 831.572 194.675 244.956 -37.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107.397 582.579 315.785 261.869
Ana Ortaklık Payları
-4.975.469 -73.226 -1.247.081 2.279.659
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-260.208 1.962.797
Dönem Karı (Zararı)
-4.868.072 509.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.468.228 1.056.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 615.501 38.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.665.865 673.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.865 673.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
618.778 31.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.483 31.806
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
576.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -525.008 -204.448
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.832
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
93.092 532.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.139.636 568.788
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.191.614 1.279.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.255.796 1.279.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
292.137 -2.464.366
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 531.625 -2.200.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -239.488 -263.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-330.694 -231.415
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -330.694 -231.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.872.509 -1.059.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 1.098.493 -1.343.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.668 -3.293.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -332.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -142.668 -2.961.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 709.980 611.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.819.434 6.541.639
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.362.412 5.602.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -542.978 938.906
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -119.750 904.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-917.891 -375.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-569.486 -375.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-348.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-260.208 2.134.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-171.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-511.274 303.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 303.088
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.274 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.274
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-369.018 -1.928.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.558 -1.928.197
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.140.500 337.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.140.500 337.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.782.231 3.515.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 641.731 3.852.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 641.731 1.782.231
Ticari Alacaklar
12.586.293 10.060.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 26 64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.586.293 9.996.362
Diğer Alacaklar
2.830.709 3.122.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 26 2.288.904 2.820.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 541.805 302.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 2.344.626 2.013.932
Stoklar
10 4.025.046 7.897.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 908.328 1.988.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 390.832 70.098
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.072.426 1.880.956
ARA TOPLAM
25.799.991 28.816.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.799.991 28.816.906
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 100.000 149.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.130.334 646.750
Maddi Duran Varlıklar
11 8.425.372 8.782.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
664.813 458.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.264 189.743
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 169.264 189.743
Peşin Ödenmiş Giderler
16 18.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.030.023 4.067.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 411.420 354.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.931.226 14.666.705
TOPLAM VARLIKLAR
41.731.217 43.483.611
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 747.258 468.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 179.601
Ticari Borçlar
9.798.041 9.940.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.798.041 9.940.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.637.585 927.605
Diğer Borçlar
5.689.305 3.869.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 26 5.348.591 2.986.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 340.714 883.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.111.942 1.231.692
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 306.564 1.756.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
822.106 309.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 196.829 260.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 625.277 48.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.583.320 1.132.440
ARA TOPLAM
22.696.121 19.816.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.696.121 19.816.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 421.342 380.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
530.847 455.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 530.847 455.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.855.404 2.753.140
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 42.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.807.593 3.631.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.503.714 23.448.322
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.989.552 16.913.370
Ödenmiş Sermaye
18 18.255.333 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.515.691 6.546.024
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.994.543 1.942.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.994.543 1.942.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.998.271 1.976.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.728 -33.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.313.398 1.016.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.515.691 -3.930.412
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -4.975.469 2.711.944
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.237.951 3.121.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.227.503 20.035.289
TOPLAM KAYNAKLAR
41.731.217 43.483.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Diğer Düzeltmeler
-4.598.253 -4.598.253 -4.598.253
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 12.410.990 12.410.990
Transferler
-4.489.977 4.489.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.106.742 -22.006 3.106.742 -73.226 -95.232 569.978 474.746
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 93.248 -236.966 1.832.349 2.685.191 4.517.540
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 3.439.282 -4.598.253 1.976.067 -13.267 1.016.175 -823.671 -73.226 14.148.107 3.255.169 17.403.276
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542
Diğer Düzeltmeler
-4.598.253
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289
Transferler
2.711.944 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.204 29.447 -4.975.469 -4.923.818 116.032 -4.807.786
Sermaye Arttırımı
5.030.333 -5.030.333
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
297.223 -297.223
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 1.998.271 -3.728 1.313.398 -1.515.691 -4.975.469 11.989.552 3.237.951 15.227.503
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.868.072 509.353 -931.296 2.541.528
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.286 -22.006 254.733 -6.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.198 -27.508 318.418 -7.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.088 5.502 -63.685 1.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 29.088 5.502 -63.685 1.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.286 -22.006 254.733 -6.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.563 2.535.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.032 569.978 355.041 261.829
Ana Ortaklık Payları
-4.923.818 -82.631 -1.031.604 2.273.350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887554
BIST