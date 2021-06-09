***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.349.661 6.404.782Satışların Maliyeti19 -4.103.565 -6.172.240TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)246.096 232.542BRÜT KAR (ZARAR)246.096 232.542Genel Yönetim Giderleri-500.032 -417.939Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.035.558 2.098.430Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.259.910 -814.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-478.288 1.098.197Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 45.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-478.288 1.143.672Finansman Gelirleri23 36.225 21.038Finansman Giderleri22 -71.840 -251.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-513.903 912.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri118.878 -260.788Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -161.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 118.878 -99.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-395.025 652.077DÖNEM KARI (ZARARI)-395.025 652.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar89.985 35.118Ana Ortaklık Payları-485.010 616.959Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.771 592.132Dönem Karı (Zararı)-395.025 652.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler782.864 415.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 221.395 194.498Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler638.272 -242.412Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler638.272 -242.412Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.980 157.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.980 46.880Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 111.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -118.878 260.788Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39.095 44.896İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-251.715 -399.525Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.070.224 -308.546İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.070.224 -285.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.801 -111.099İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -42.527 -19.869İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -41.274 -91.230Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler395.677 -1.005.959Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 395.677 -1.005.959Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -213.665 222.340Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -291.537 246.709Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.554.175 385.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 201.695İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.554.175 184.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -490.392 445.474Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.013.657 -1.268.719İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.058.034 -670.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -44.377 -597.754Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -2.704.041 1.576.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler638.436 -631.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-54.380 -173.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)692.816 -458.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.124 668.202Vergi İadeleri (Ödemeleri)62.647 -76.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.106 -502.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.106 -2.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -13.106 -2.288Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.762 -69.941Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.269Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.956Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.806 -81.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.097 19.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.097 19.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ568.791 1.782.231DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 561.694 1.802.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 561.694 568.791Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar10.878.120 10.446.168İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 26 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 10.878.120 10.446.168Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.761.959 1.678.158İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 26 1.213.437 1.170.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 548.522 507.248Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 2.675.148 3.070.825Türev Araçlar0 0Stoklar10 4.165.327 3.951.662Peşin Ödenmiş Giderler16 1.242.812 946.454Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 645.642 629.291Diğer Dönen Varlıklar17 2.370.830 2.332.801ARA TOPLAM24.301.532 23.624.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.301.532 23.624.150DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar100.000 100.000Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.118.834 1.124.584Maddi Duran Varlıklar11 8.197.602 8.304.730Kullanım Hakkı Varlıkları566.359 651.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar156.186 166.463Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 156.186 166.463Peşin Ödenmiş Giderler16 0 4.821Ertelenmiş Vergi Varlığı6.510.754 6.317.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.649.735 16.669.601TOPLAM VARLIKLAR40.951.267 40.293.751KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 669.845 815.739İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar669.845 815.739Banka Kredileri348.567 400.523Kiralama İşlemlerinden Borçlar321.278 415.216İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9.249.134 6.694.959İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 9.249.134 6.694.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 704.619 1.195.011Diğer Borçlar10.058.545 9.044.888İlişkili Taraflara Diğer Borçlar230.278 274.655Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 688.261 3.392.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 62.647 62.647Kısa Vadeli Karşılıklar986.089 1.028.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 243.695 285.657Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 742.394 742.394Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 3.033.095 2.277.632ARA TOPLAM25.452.235 24.511.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.452.235 24.511.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 335.137 342.911İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar335.137 342.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar335.137 342.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar552.795 806.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 552.795 806.206Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.071.458 2.937.420Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.959.390 4.086.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.411.625 28.597.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.132.357 8.421.293Ödenmiş Sermaye18 18.255.333 18.255.333Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.515.691 1.515.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.056.932 1.860.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.056.932 1.860.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.998.271 1.998.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 58.661 -137.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.313.398 1.313.398Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.925.734 -1.515.691Net Dönem Karı veya Zararı25 -485.010 -8.410.043Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.407.285 3.274.692TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.539.642 11.695.985TOPLAM KAYNAKLAR40.951.267 40.293.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542Transferler2.711.944 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.210 616.959 421.749 -12.054 409.695Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)297.223 -297.223Dönem Sonu Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -228.385 1.313.398 -1.515.691 616.959 21.933.372 3.109.865 25.043.237Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985Transferler-8.410.043 8.410.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)196.074 -485.010 -288.936 132.593 -156.343Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 58.661 1.313.398 -9.925.734 -485.010 8.132.357 3.407.285 11.539.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-395.025 652.077DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar238.682 -242.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm