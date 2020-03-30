***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Hakkında GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 08.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL ( T 10A numaralı salon )Gündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,4 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır. Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.11 - 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ( 31.03.2020 ).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.ŞYÖNETİM KURULU KARARIKARAR T ARİH İ : 08.03.2020KARAR NO : 2020 / 6KARAR KONUSU : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,TOPLANTIYA KAT1LANLAR : Ares yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş adına Rana Yıldırım, Rıfat Şenol Günday, Fatih Karacanik, Osman Duman, Büşra KurtulmuşŞirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 31.03.2020 tarihindeSaat:13:00 31.03.2020 tarihinde saat 13:00 ‘ de İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL ( T 10A numaralı salon ) adresinde, aşağıda belirtilen ve KAP 'ta ilan edilecek gündemle ve de Bilgilendirme notu ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.1- Açılış2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunungörüşülmesi ve onaya sunulması,6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi13- Dilekler, Temenniler ve KapanışYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş Rıfat Şenol GündayAdına Rana Yıldırım ( T.C No: 37114568454 ) ( T.C No: 18449555258 )Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiFatih Karacanik Osman Duman( T.C No: 52945109522 ) ( T.C No: 22823140596 )Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiBüşra Kurtulmuş(T.C No: 37108568682 )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833057BIST