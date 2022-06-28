***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı 2021 Yılları Olağan Genel Kurulları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 27.06.2022Genel Kurul Tarihi 27.07.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması4 - 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi5 - 2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,8 - 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması11 - 2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 27072022pdf .pdf - İlan MetniEK: 2 SANEL GENEL_KURUL VEKALETNAME pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 san-el bilgilendirme dökumanı 27072022pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,9. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,Görüşler ve kapanış.Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039579BIST