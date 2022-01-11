***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
11.01.2022 21:16
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 17/01/2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuzun 11.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İptal Edilerek Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
11.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Koronavirüs Vakalarındaki artıs nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992891
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0613
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7554
En Düşük
15,5189
18:05808,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,02
|Açılış
|: 808,38
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
809,92
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7950
|13,8233
|% 0,02
|
|Euro
|15,6902
|15,7199
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,7827
|18,8769
|% 0,38
|
|Frank
|14,9047
|14,9945
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6733
|3,6917
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|18,70
|
|Altın Gr.
|808
|808
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,12
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|2,65
|