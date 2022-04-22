***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BASVURUMUZUN İSLEMDEN KALDIRILMASI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni31.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan 18.255.333 TL olan Sermayemizin 35.000.000 TL artırılması suretiyle yapılacak olan Tahsisli Sermaye Artırımı başvurumuz, 22.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile , Genel Kurulumuzun yapılmasından sonra tekrar başvurulmak üzere iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023311BIST