***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
22.04.2022 22:01
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BASVURUMUZUN İSLEMDEN KALDIRILMASI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
31.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan 18.255.333 TL olan Sermayemizin 35.000.000 TL artırılması suretiyle yapılacak olan Tahsisli Sermaye Artırımı başvurumuz, 22.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile , Genel Kurulumuzun yapılmasından sonra tekrar başvurulmak üzere iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023311
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0421
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0215
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8941
17:59916,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,56
|Açılış
|: 917,20
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7390
|14,7447
|% 0,29
|
|Euro
|15,9063
|15,9280
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,8673
|18,9619
|% -1,21
|
|Frank
|15,3488
|15,4413
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,42
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-2,15
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
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17:58
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