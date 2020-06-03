***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.06.2020 19:22
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020/1.dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/06/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine ibraz ettiği gelir tablosu duyurumuz ekinde sunulmuştur.
Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848880
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1004
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,6018
En Düşük
7,4561
18:05368,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,64
|Açılış
|: 368,49
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4676
|8,5101
|% 1,02
|
|Frank
|6,9824
|7,0244
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-27,36
|
|Altın Gr.
|368
|369
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.427
|-29,00
|
|Tam
|2.466
|2.498
|-22,10
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-14,60
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,27
|