***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 / 31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜsküdar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 yılı 1.dönem geçici vergi beyanıMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021Açıklamalar01.01.2021–31.03.2021 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939199BIST