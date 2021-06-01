***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
01.06.2021 09:53
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021/31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
üsküdar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi beyanı ek eklenmiştir
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021–31.03.2021 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939254
BIST
10:481.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
10:488,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4810,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0224
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4096
En Düşük
10,3676
10:48522,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,79
|Açılış
|: 522,38
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KONTR
|72,60
|10.255.315
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|14.072.927
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.761.006
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|30.671.271
|% 9,92
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|VKING
|6,01
|439.450
|% -4,91
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|THYAO
|13,14
|234.750.966
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,86
|137.529.364
|% 0,00
|
|TUPRS
|97,55
|109.940.870
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|71.099.533
|% -0,51
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|TSKB
|1,37
|40.872.253
|% 3,01
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5029
|% 0,13
|
|Euro
|10,4037
|10,4096
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0477
|12,1081
|% 0,11
|
|Frank
|9,4143
|9,4710
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -0,01
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,10
|