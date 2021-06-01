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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.06.2021 09:53



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021/31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
üsküdar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi beyanı ek eklenmiştir
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar

01.01.2021–31.03.2021 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu   Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939254


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