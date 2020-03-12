***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
12.03.2020 18:29
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına ait Kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı Hususu ortakların önerisine sunulacaktır. İlgili tutarlarda güncelleme yapılmış olup , Tabloda Dönem karından da Kontrol gücü olmayan paylar düşülmüştür.
Saygılarımızla
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827723
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0840
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -8,26
|Açılış
|: 318,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8908
|7,9303
|% -0,61
|
|Frank
|6,6082
|6,6480
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6702
|1,6786
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-60,69
|
|Altın Gr.
|318
|319
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|33,60
|33,60
|-2,19
|