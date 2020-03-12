***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılına ait Kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı Hususu ortakların önerisine sunulacaktır. İlgili tutarlarda güncelleme yapılmış olup , Tabloda Dönem karından da Kontrol gücü olmayan paylar düşülmüştür.SaygılarımızlaKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827723BIST