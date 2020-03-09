***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2020 18:19
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0 0
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulunun almış olduğu 08.03.2020 tarihli aşağıdaki kararının 7.Maddesi gereği Kar Dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususu Olağan Genel Kurul Toplanısında görüşülecektir.
1- Açılış
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi
3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun
görüşülmesi ve onaya sunulması,
6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.
Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.
11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi
13- Dilekler, Temenniler ve Kapanış
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.225.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.221.379 7.558.019,31
4. Vergiler ( - ) 1.052.750 1.489.662,46
5. Net Dönem Kârı 3.168.629 6.068.356,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.930.412 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.068.356,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 6.068.356,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim kurulunun almış olduğu 08.03.2020 tarihli aşağıdaki kararının 7.Maddesi gereği Kar Dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususu Olağan Genel Kurul Taoplanısında görüşülecektir.
1- Açılış
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi
3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun
görüşülmesi ve onaya sunulması,
6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.
Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.
11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi
13- Dilekler, Temenniler ve Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825761
BIST