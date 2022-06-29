***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım işlemlerine İlişkin Bildirimin güncellenmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2020 ve 2021 yılları için genel kurullar birlikte yapılacağından , kar dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim dönem olarak güncellenmiştir.Karar Tarihi 27.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.07.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugün (27.06.2022) yapılan toplantısında2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.255.3332. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı4. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 0 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2020 ve 2021 yılları genel kurulları aynı tarihte yapılacağından , kar dağıtım şablonunda bu tablo dolduralamamış olup , net dağıtılabilir kar tutarı olarak ve diğer bölümler 0 (sıfır) olarak belirtilmiştir.. Ayrıca 2 dönemde de (2020-2021) kar oluşmamış olup zarar açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039861BIST