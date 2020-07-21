***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:11
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Temmuz 2020 tarihli, 10122 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlandığı üzere 370......60 TC Kimlik Numaralı Sena Yıldırım Münferit imza yetkili olarak atanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860994
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0247
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8302
18:057,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,96
|Açılış
|: 404,65
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|9.890.113
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,80
|64.635.927
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|CEMAS
|1,74
|291.520.218
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6865
|8,7301
|% 0,37
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
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