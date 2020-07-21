***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Temmuz 2020 tarihli, 10122 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlandığı üzere 370......60 TC Kimlik Numaralı Sena Yıldırım Münferit imza yetkili olarak atanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860994BIST