***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 22:43
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzca Şirket Genel Müdürü Sn. Rıfat Şenol Günday'ın istifası kabul edıilmiş olup yerine Sn. Osman Duman 'ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875345
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5054
En Düşük
7,4836
18:058,8522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,8820
En Düşük
8,8436
18:05473,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,34
|Açılış
|: 472,95
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4899
|7,4996
|% -0,06
|
|Euro
|8,8528
|8,8584
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7116
|9,7603
|% 0,87
|
|Frank
|8,2260
|8,2755
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9965
|2,0066
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.961
|0,46
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|1,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem