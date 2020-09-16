***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzca Şirket Genel Müdürü Sn. Rıfat Şenol Günday'ın istifası kabul edıilmiş olup yerine Sn. Osman Duman 'ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875345BIST