***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere, Şirketimizin ana tedarikçileri Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş ile yapılan protokol neticesinde 2.189.842 USD olan cari borcumuz 715.000 USD 'ye indirilmiştir. Sözkonusu bu ödeme yapılmış olup alacaklı taraflar Şirketimizi ibra etmiştir. Adı geçen firmalara herhangi bir borcumuz kalmamıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890724BIST