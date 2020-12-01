***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 14:56
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere, Şirketimizin ana tedarikçileri Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş ile yapılan protokol neticesinde 2.189.842 USD olan cari borcumuz 715.000 USD 'ye indirilmiştir. Sözkonusu bu ödeme yapılmış olup alacaklı taraflar Şirketimizi ibra etmiştir. Adı geçen firmalara herhangi bir borcumuz kalmamıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890724
BIST
16:481.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 29,29
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:487,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:489,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0940
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:48457,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 10,84
|Açılış
|: 457,86
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGEEN
|1.663,20
|243.647.380
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.324.949
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|59.828.827
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|THYAO
|11,89
|1.042.795.855
|% 4,30
|
|PETKM
|4,25
|823.551.000
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|788.647.177
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|510.456.356
|% 7,34
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8566
|7,8590
|% 0,43
|
|Euro
|9,4211
|9,4298
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6626
|8,7148
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:01PSDTC
Yüzde 5.50 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 821 adet işlem
-
17:01PSDTC
Yüzde 5.50 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 821 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
-
16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem