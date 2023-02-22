***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarD.S.İ. Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe İnşaatı, Viranşehir P.2.1. ve P.2.2. Pompa İstasyonları Elektrik Teçhizat Montajlı Mal ve Hizmet Alım Sözleşmesi yaptığımız Öz-Erka İnş.Turizm Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş tarafından, Projedeki gecikme iddiasıyla tarafımıza kesilen KDV Dahil 10.690.000 TL gecikme cezası faturasına, İstanbul 2. Noterliği , 21.02.2023 tarihli ve 02536 yevmiye numaralı İhtarname ile itiraz edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116133BIST