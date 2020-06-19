***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli 2020 / 37 sayılı haftalık bülteninde görüldüğü üzere, İç kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz ile Sermayemiz 5.030.333 TL artırılarak 18.255.333 TL olacak şekilde onaylanmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 18.255.333,004Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 39.367,824 38,03654 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 NâmaB Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 4.990.965,180 38,03654 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.225.000 5.030.333,004 38,03654İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 5.030.333,004Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, 18.06.2020 tarihli 2020/37 bülteninde görüldüğü üzere, 10.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başvurmuş olduğumuz İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımımız sonuçlanmış olup Sermayemiz 5.030.333 TL artırılarak 18.255.333 TL'ye çıkarılması hususu onaylanmıştır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 spk bülteni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851915BIST