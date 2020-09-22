***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımımızın Tescil Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 18.255.333Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 39.367,823 38,03654 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 NâmaB Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 4.990.965,177 38,03654 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.225.000 5.030.333,000 38,03654Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2020İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 5.030.333Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.06.2020SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 18.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan Hisse Senetleri İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 13.225.000,00 TL'den 18.255.333 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.030.000,00-TL ( Beş Milyon Türk Lirası Otuz Bin Türk Lirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36 / 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 kesin sonuç yazısı.pdfEK: 2 onaylı ihraç belgesipdf.pdfEK: 3 onaylı tadil metnipdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876082BIST