***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2020 01:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımımızın Tescil Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 18.255.333
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 39.367,823 38,03654 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Nâma
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 4.990.965,177 38,03654 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.225.000 5.030.333,000 38,03654
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2020
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 5.030.333
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 27.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan Hisse Senetleri İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 13.225.000,00 TL'den 18.255.333 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.030.000,00-TL ( Beş Milyon Türk Lirası Otuz Bin Türk Lirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36 / 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kesin sonuç yazısı.pdf
EK: 2 onaylı ihraç belgesipdf.pdf
EK: 3 onaylı tadil metnipdf.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876082
BIST