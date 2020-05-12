***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş RANA YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.01.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 0.013 A-B Bağımsız Üye DeğilBİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMUHAMMET HALUK SUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Üyesi-Denetimden Sorumlu KomitesiBÜŞRA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. 0 Yoktur. Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRIFAT ŞENOL GÜNDAY GENEL MÜDÜR Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844497BIST