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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş 212.869,823 TRY 0,012
DİĞER 18.042.463,177 TRY 99,988
TOPLAM 18255333 TRY 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 142867.823 TRY 0,00783 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 18112465.177 TRY 0,99217 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881668


BIST




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9082 7,9129 % -0,08  
Euro 9,2991 9,3078 % 0,02  
Sterlin 10,2662 10,3176 % 0,52  
Frank 8,6311 8,6831 % 0,12  
Riyal 2,1011 2,1116 % -0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 15,67  
Altın Gr. 485 486 4,05  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 0,23  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 43,18 43,18 0,74  
Seans Raporu 18:05
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