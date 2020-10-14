***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş 212.869,823 TRY 0,012DİĞER 18.042.463,177 TRY 99,988TOPLAM 18255333 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 142867.823 TRY 0,00783 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 18112465.177 TRY 0,99217 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881668BIST