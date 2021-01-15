***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş 212.869,823 TRY 1,16DİĞER 18.042.463,177 TRY 98,84TOPLAM 18255333 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 142867.823 TRY 0,783 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 18112465.177 TRY 99,217 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş RANA YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.01.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 0.013 A-B Bağımsız Üye DeğilBİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMUHAMMET HALUK SUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. 0 Yoktur. Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Üyesi-Denetimden Sorumlu KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN DUMAN GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902689BIST