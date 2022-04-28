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***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

28.04.2022 12:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/04/2022 tarihinden itibaren SANIFOAM ENDUSTRI olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024711


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BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 44,00 23.039.713 % 10,00  
EGGUB 251,90 10.571.235 % 10,00  
INVEO 32,88 12.110.009 % 9,97  
POLHO 3,42 113.983.499 % 9,97  
ETILR 9,72 11.373.238 % 9,95  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 14,8060 14,8104 % 0,01  
Euro 15,6045 15,6168 % -0,06  
Sterlin 18,4569 18,5494 % -0,34  
Frank 15,1695 15,2608 % -0,32  
Riyal 3,9345 3,9542 % -0,03  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 1,69  
Altın Gr. 899 900 1,64  
Cumhuriyet 5.987 6.077 -17,00  
Tam 5.961 6.109 -17,62  
Yarım 2.881 2.955 -8,53  
Çeyrek 1.445 1.478 -4,26  
Gümüş.Ons 23,17 23,20 -0,12  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,04  
B. Petrol 105 105 0,16  
Seans Raporu 13:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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