***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SANFM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/04/2022 tarihinden itibaren SANIFOAM ENDUSTRI olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024711BIST