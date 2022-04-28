***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2022 12:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/04/2022 tarihinden itibaren SANIFOAM ENDUSTRI olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024711
BIST
13:102.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:1014,8180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8317
En Düşük
14,7314
13:1015,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 15,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:10898,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,80
|Açılış
|: 898,99
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|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BOSSA
|44,00
|23.039.713
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.571.235
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.110.009
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|113.983.499
|% 9,97
|
|ETILR
|9,72
|11.373.238
|% 9,95
|
|KZBGY
|62,30
|19.940.237
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|BMSCH
|8,00
|29.317.922
|% -6,65
|
|ALBRK
|1,23
|325.796.287
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|2.909.123.295
|% 1,38
|
|GARAN
|15,03
|1.531.338.091
|% 0,40
|
|SISE
|18,09
|778.151.490
|% 1,52
|
|AKBNK
|9,20
|766.589.613
|% 0,55
|
|EREGL
|33,98
|693.683.718
|% -1,05
|
|ALBRK
|1,23
|325.796.287
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|476.619.794
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,20
|198.458.202
|% 9,09
|
|YKBNK
|5,05
|650.580.277
|% 2,02
|
|GARAN
|15,03
|1.531.338.091
|% 0,40
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8060
|14,8104
|% 0,01
|
|Euro
|15,6045
|15,6168
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,4569
|18,5494
|% -0,34
|
|Frank
|15,1695
|15,2608
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9345
|3,9542
|% -0,03
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,69
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,64
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.961
|6.109
|-17,62
|
|Yarım
|2.881
|2.955
|-8,53
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,16
|