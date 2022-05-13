***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.05.2022 18:12
***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 16/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
MUTLUHAN SEVİNDİK (40622137)
YİĞİT GÖKALP BAKIR (45288345)
TALİHA KAYAŞ (46746868)
ÜMİT ÇETİN (45405306)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/06/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030329
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1376
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,82
|Açılış
|: 902,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4724
|15,4824
|% 0,64
|
|Euro
|16,1240
|16,1434
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,8755
|18,9702
|% 1,07
|
|Frank
|15,3990
|15,4918
|% 0,98
|
|Riyal
|4,1125
|4,1331
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-12,83
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,22
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA