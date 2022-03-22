***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
22.03.2022 14:06
***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SANIFOAM SUNGER 48 23/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011938
BIST
14:012.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,89
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:0114,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:0116,3213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0174
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:01919,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,94
|Açılış
|: 919,01
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ENSRI
|15,40
|1.415.645
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|20.963.603
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.766.428
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,00
|35.486.264
|% 8,80
|
|KARTN
|55,50
|66.047.709
|% 8,29
|
|PKENT
|286,80
|108.728.564
|% -9,98
|
|AYEN
|11,99
|75.519.083
|% -9,24
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|SANEL
|7,27
|6.369.253
|% -4,22
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,40
|2.668.830.017
|% 4,93
|
|THYAO
|28,34
|2.590.086.076
|% 1,50
|
|KRDMD
|15,17
|1.938.575.466
|% 0,73
|
|FROTO
|306,20
|720.256.308
|% 2,24
|
|GARAN
|11,87
|684.962.220
|% 0,34
|
|ODAS
|1,64
|219.625.940
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,17
|1.938.575.466
|% 0,73
|
|THYAO
|28,34
|2.590.086.076
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,63
|304.317.756
|% 1,11
|
|EREGL
|33,40
|2.668.830.017
|% 4,93
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8147
|14,8296
|% 0,02
|
|Euro
|16,3069
|16,3213
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,5247
|19,6226
|% 0,29
|
|Frank
|15,7869
|15,8820
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9389
|3,9586
|% -0,05
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,48
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-20,00
|
|Tam
|6.066
|6.217
|-19,47
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,41
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-4,71
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,01
|
Seans Raporu
14:01
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14:16ISDMR
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727, 421 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.74 ) 2, 418
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14:15XU100
Endeks 2, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 18, 461.00 milyon TL de
-
14:15ISDMR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 718, 480 adet işlem
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13:01XU100
Endeks seansı %-0, 2 değişimle 2171 puandan