***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 15:45
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817385
BIST
17:02122.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -160,45
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:025,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:026,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:02301,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,71
|Açılış
|: 301,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,10
|21.183.449
|% 18,29
|
|VESTL
|16,92
|460.789.160
|% 14,48
|
|GYHOL
|29,34
|16.998.989
|% 9,89
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|67.106
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|1.884.333.247
|% 0,68
|
|ODAS
|2,23
|672.016.969
|% 0,45
|
|SASA
|9,38
|632.889.919
|% -0,85
|
|SISE
|5,57
|616.211.873
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,12
|500.006.103
|% 4,00
|
|ODAS
|2,23
|672.016.969
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,24
|254.030.420
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|494.410.857
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|500.006.103
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|276.177.837
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7389
|7,7777
|% -0,09
|
|Frank
|6,1206
|6,1575
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,73
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,31
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