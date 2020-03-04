***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 16:21
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824194
BIST
17:10111.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 540,15
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:106,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:106,7727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0532
|Açılış
|: 6,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7668
17:10321,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,84
|Açılış
|: 321,72
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.287.768
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,31
|43.991.005
|% 19,06
|
|OZBAL
|2,07
|18.114.522
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.750.623
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,21
|7.610.222
|% -6,75
|
|BRSAN
|10,30
|15.217.573
|% -5,42
|
|SONME
|5,78
|6.815.385
|% -5,40
|
|SAYAS
|3,25
|2.302.204
|% -5,25
|
|ASELS
|29,94
|1.567.907.939
|% -1,77
|
|THYAO
|11,86
|955.652.425
|% -2,95
|
|GARAN
|10,47
|560.593.915
|% 2,75
|
|KARSN
|1,91
|538.516.999
|% 0,53
|
|HALKB
|6,36
|379.152.475
|% -2,00
|
|KARSN
|1,91
|538.516.999
|% 0,53
|
|ODAS
|2,11
|331.515.342
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.431.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|318.838.784
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|163.292.396
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7984
|7,8375
|% 0,08
|
|Frank
|6,3449
|6,3831
|% -0,24
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,65
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|16,28
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,73
|