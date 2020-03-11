***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:30
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827036
BIST
16:1499.763
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.299,28
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:146,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:147,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0765
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:14331,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,27
|Açılış
|: 331,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.100.136
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.654.126
|% 19,79
|
|DEVA
|9,89
|152.083.160
|% 19,30
|
|SELEC
|7,27
|102.715.111
|% 18,21
|
|ECZYT
|10,73
|103.622.053
|% 16,76
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,01
|278.408.054
|% -15,93
|
|MRGYO
|0,83
|11.881.692
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|722.750
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.206.022
|% -14,94
|
|ASELS
|25,30
|883.592.749
|% -2,32
|
|THYAO
|9,49
|693.385.672
|% -4,81
|
|GARAN
|9,49
|419.933.867
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,01
|278.408.054
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,24
|234.885.854
|% -12,84
|
|IHLGM
|1,07
|165.518.983
|% -10,08
|
|CEMAS
|0,89
|132.893.331
|% -11,00
|
|ODAS
|1,54
|204.926.529
|% -10,47
|
|ADESE
|1,28
|139.945.276
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,24
|234.885.854
|% -12,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9812
|8,0212
|% 0,68
|
|Frank
|6,6065
|6,6463
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6461
|1,6544
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,67
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,17
|
|Yarım
|1.057
|1.084
|15,57
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|35,62
|35,62
|-1,60
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