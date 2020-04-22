***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839736
BIST
12:2098.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.289,60
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.948
En Düşük
97.897
12:206,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:207,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:20382,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,98
|Açılış
|: 382,47
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,47
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|39.107.858
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.961.937
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|21.257.942
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|5.527.375
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|6.117.357
|% -4,51
|
|SNGYO
|0,96
|16.658.755
|% -4,00
|
|EUYO
|1,68
|9.352.440
|% -4,00
|
|GARAN
|8,29
|260.546.710
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|210.806.439
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,70
|205.050.429
|% 6,30
|
|ECILC
|4,73
|195.670.682
|% 1,72
|
|SOKM
|10,48
|173.734.212
|% 8,38
|
|DOHOL
|1,84
|210.806.439
|% 6,98
|
|KARSN
|1,58
|132.349.043
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|205.050.429
|% 6,30
|
|ODAS
|1,65
|91.403.034
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,02
|83.574.357
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5943
|8,6375
|% 0,53
|
|Frank
|7,1742
|7,2175
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,62
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,50
|
|Tam
|2.508
|2.567
|18,90
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|9,20
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,50
|17,50
|-1,83
|