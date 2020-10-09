***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:06
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880380
BIST
12:031.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:037,9307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:039,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:03488,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,86
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:03
|IDEAS
|11,66
|4.918.642
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|7.820.788
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|102.521.887
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.310.464
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|889.379
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|716.380.141
|% 1,62
|
|GARAN
|7,05
|451.700.395
|% 1,15
|
|KERVT
|7,06
|236.216.676
|% 7,62
|
|POLHO
|4,81
|209.360.041
|% 7,37
|
|AFYON
|4,49
|197.156.874
|% 0,00
|
|SISE
|6,90
|716.380.141
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,77
|137.854.871
|% 1,14
|
|USAK
|2,25
|161.165.973
|% 7,14
|
|GARAN
|7,05
|451.700.395
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,53
|143.470.334
|% 2,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9257
|7,9307
|% -0,16
|
|Euro
|9,3484
|9,3552
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2350
|10,2864
|% -0,03
|
|Frank
|8,6524
|8,7045
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1076
|2,1182
|% -0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|21,06
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.278
|44,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|39,70
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|19,20
|
|Çeyrek
|779
|797
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|-0,21
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, BIMAS
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, AKBNK
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.58 ) 1, 057
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, VANGD, KERVN, KLGYO, DNISI, IDGYO, CEOEM, BASCM, ETYAT, DOBUR
-
12:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, OLMIP, BMELK, KSTUR, EMNIS, UZERB, BALAT, TUCLK, TKURU, ARTI