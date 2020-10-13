***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 11:30
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881100
BIST
14:141.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:147,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9112
En Düşük
7,8718
14:149,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:14488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:14
|NTHOL
|3,19
|190.111.724
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.325.136
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.257.337
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.533
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|893.463.654
|% 2,29
|
|KERVT
|7,70
|554.675.221
|% 0,00
|
|TUKAS
|12,60
|498.182.147
|% 5,53
|
|ASELS
|18,19
|476.944.659
|% 0,78
|
|TURSG
|6,18
|471.160.971
|% 0,49
|
|ODAS
|3,57
|893.463.654
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,75
|280.734.466
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,83
|285.455.924
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,59
|418.436.787
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,15
|135.654.381
|% -4,17
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9077
|7,9112
|% 0,28
|
|Euro
|9,3260
|9,3309
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2708
|10,3223
|% -0,02
|
|Frank
|8,6437
|8,6957
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,26
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|
Seans Raporu
14:14
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14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 89 kaybederek (% -0.53 ) 1, 300
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14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, SKBNK, EKGYO
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14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, FORMT, SUMAS
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14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODAS, TRKCM, SODA
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14:25XU100
Endeks 1, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 11, 527.00 milyon TL de