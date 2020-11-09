***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 15:36
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887139
BIST
16:091.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 40,48
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:098,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -5,34%
|| -0,4552
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:099,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -0,5444
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:09494,09
En Yüksek
|Değişim
|: -7,62%
|| -40,73
|Açılış
|: 494,09
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TAVHL
|15,95
|329.430.801
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.269.745
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|152.850.202
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.075.174
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.529.718
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|336.804.481
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|KLGYO
|10,94
|180.546.951
|% -8,45
|
|GLRYH
|13,57
|18.018.343
|% -7,94
|
|GARAN
|7,49
|3.854.813.242
|% 7,31
|
|THYAO
|10,68
|1.730.263.381
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.466.069.941
|% 3,73
|
|AKBNK
|5,39
|1.058.315.097
|% 7,37
|
|YKBNK
|2,48
|1.025.885.299
|% 6,44
|
|GARAN
|7,49
|3.854.813.242
|% 7,31
|
|YKBNK
|2,48
|1.025.885.299
|% 6,44
|
|PETKM
|4,45
|1.466.069.941
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,55
|336.804.481
|% -13,89
|
|ODAS
|3,69
|804.392.054
|% 2,50
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0398
|8,0641
|% -5,34
|
|Euro
|9,5455
|9,5820
|% -5,38
|
|Sterlin
|10,5937
|10,6468
|% -5,17
|
|Frank
|8,8845
|8,9380
|% -5,76
|
|Riyal
|2,1430
|2,1538
|% -5,37
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-61,85
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-40,31
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-271,00
|
|Tam
|3.277
|3.364
|-267,28
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-129,28
|
|Çeyrek
|795
|814
|-64,65
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,61
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|3,35
|
Seans Raporu
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