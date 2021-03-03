***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 13:16
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914762
BIST
14:451.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,03
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:457,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:458,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:45408,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,80
|Açılış
|: 408,37
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:45
|BOSSA
|24,42
|29.397.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.169.679
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.968.872
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.903.696
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|34.591.393
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.011.912.301
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.041.772
|% 4,69
|
|PETKM
|5,78
|1.283.775.778
|% 4,33
|
|GARAN
|9,35
|1.040.906.213
|% 1,63
|
|SISE
|7,75
|931.467.540
|% 0,26
|
|PETKM
|5,78
|1.283.775.778
|% 4,33
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.041.772
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,45
|390.388.182
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,40
|208.044.944
|% 1,45
|
|THYAO
|14,91
|2.011.912.301
|% 0,68
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3636
|7,3714
|% 0,15
|
|Euro
|8,8870
|8,8955
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2500
|10,3014
|% 0,04
|
|Frank
|7,9998
|8,0479
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,14
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-9,73
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-1,00
|
|Tam
|2.701
|2.770
|-1,18
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,57
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,21
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:58XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 18, 112.00 milyon TL de
-
14:56GRNYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 714 adet işlem
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14:55LKMNH
Yüzde 5.72 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 399 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 79 artarak (% 1.40 ) 1, 357
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EUKYO, VAKFN, KENT, GOZDE, KSTUR, BOSSA, MERIT, KONTR, PAMEL