***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:28
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919616
BIST
12:461.393
En Yüksek
|Değişim
|: -8,90%
|| -136,01
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:467,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 9,34%
|| 0,6734
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:469,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 9,48%
|| 0,8146
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:46438,78
En Yüksek
|Değişim
|: 8,39%
|| 33,95
|Açılış
|: 438,78
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TRILC
|31,32
|104.698.888
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,99
|10.453.730
|% 6,52
|
|BJKAS
|5,99
|221.214.087
|% 1,70
|
|DOCO
|615,90
|69.487.454
|% 0,64
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|187.299.792
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|894.765
|% -10,00
|
|FRIGO
|27,90
|948.215
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|87.636.087
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|6.001.387
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.084.759.027
|% -9,93
|
|THYAO
|12,51
|505.684.947
|% -9,28
|
|FROTO
|207,10
|484.483.429
|% -9,33
|
|SISE
|6,99
|412.575.299
|% -9,22
|
|PETKM
|5,45
|360.251.533
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.084.759.027
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|187.299.792
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|360.251.533
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|148.172.100
|% -9,81
|
|SISE
|6,99
|412.575.299
|% -9,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8875
|7,8975
|% 9,49
|
|Euro
|9,3683
|9,4208
|% 9,67
|
|Sterlin
|10,9399
|10,9947
|% 9,69
|
|Frank
|8,5030
|8,5542
|% 9,98
|
|Riyal
|2,1050
|2,1156
|% 9,79
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,81
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,68
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|118,36
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,26
|
|Çeyrek
|696
|714
|28,63
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,41
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,41
|