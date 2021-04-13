***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:23
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927278
BIST
12:391.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,30
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:398,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:399,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:39452,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,08
|Açılış
|: 452,97
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MTRKS
|49,56
|5.497.146
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|883.205
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.753.173
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.511.204
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.364.282
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.035.402
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|353.575
|% -9,85
|
|EREGL
|16,71
|468.843.358
|% 1,89
|
|FENER
|33,96
|433.519.874
|% 8,50
|
|GARAN
|6,61
|340.359.743
|% -0,15
|
|KOZAL
|112,30
|330.661.818
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,64
|298.129.239
|% -8,33
|
|EKGYO
|1,76
|260.392.421
|% -3,30
|
|TSKB
|1,29
|178.222.023
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|177.056.695
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,59
|190.090.673
|% 1,41
|
|GARAN
|6,61
|340.359.743
|% -0,15
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1508
|8,1572
|% 0,09
|
|Euro
|9,7036
|9,7102
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1913
|11,2474
|% 0,22
|
|Frank
|8,7829
|8,8358
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,07
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-4,52
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,18
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|