***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 15:51
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938686
BIST
17:091.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:098,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:0910,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0640
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:09523,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,68
|Açılış
|: 523,94
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AVHOL
|7,15
|5.523.416
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.893.318
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.994.481
|% 9,72
|
|SRVGY
|90,40
|27.309.705
|% 9,44
|
|KUTPO
|40,12
|74.389.217
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.016.397
|% -9,93
|
|GEDZA
|41,24
|62.853.186
|% -9,92
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|USAK
|2,38
|73.558.026
|% -7,39
|
|GARAN
|7,96
|1.305.429.221
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|954.839.148
|% -1,15
|
|EREGL
|19,17
|755.672.921
|% 1,64
|
|BIMAS
|63,65
|564.646.325
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,15
|558.095.371
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|558.095.371
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|337.025.224
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.305.429.221
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|105.579.226
|% 0,76
|
|THYAO
|12,90
|954.839.148
|% -1,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5830
|8,5849
|% 1,02
|
|Euro
|10,4377
|10,4491
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,1202
|12,1810
|% 0,72
|
|Frank
|9,4998
|9,5571
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2829
|2,2943
|% 1,04
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,78
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|0,15
|