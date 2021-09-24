***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 13:48
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965123
BIST
14:151.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,80
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
14:158,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0833
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
14:1510,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0684
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
14:15498,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,69
|Açılış
|: 498,59
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler14:13
|YEOTK
|73,20
|160.685.873
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.263.586
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.039.948
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.161.824
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,05
|11.080.057
|% -9,31
|
|AGYO
|3,01
|29.397.637
|% -8,23
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|DESPC
|9,87
|13.829.833
|% -7,32
|
|GARAN
|8,90
|1.172.015.183
|% -3,05
|
|KIMMR
|4,01
|728.538.458
|% -5,20
|
|THYAO
|13,50
|608.994.674
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,15
|350.087.675
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,32
|346.281.297
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,01
|728.538.458
|% -5,20
|
|YKBNK
|2,32
|346.281.297
|% -2,93
|
|GARAN
|8,90
|1.172.015.183
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,79
|213.361.831
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,15
|350.087.675
|% -2,83
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8449
|8,8488
|% 0,99
|
|Euro
|10,3699
|10,3765
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0590
|12,1194
|% 0,61
|
|Frank
|9,5367
|9,5941
|% 1,04
|
|Riyal
|2,3495
|2,3612
|% 0,88
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,45
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|48,70
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|23,56
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,78
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:23NUGYO
Yüzde -7.67 oranında düşüşle 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 832, 279 adet işlem
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14:22XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 7, 393.00 milyon TL de
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14:22BASCM
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 340 adet işlem
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14:21TEZOL
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 620 adet işlem
-
14:19NUGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 454 adet işlem