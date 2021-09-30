***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965821
BIST
10:151.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.390
10:158,8896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:1510,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:15494,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 494,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ATAGY
|4,32
|5.869.599
|% 9,92
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|EUYO
|3,97
|4.111.721
|% 7,01
|
|VBTYZ
|20,12
|18.113.777
|% 6,68
|
|ERSU
|4,43
|17.180.351
|% 6,49
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|633.990
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,16
|17.167.542
|% -7,02
|
|YEOTK
|79,80
|5.103.640
|% -6,17
|
|DOBUR
|21,72
|80.099
|% -5,15
|
|THYAO
|14,05
|207.549.273
|% 1,96
|
|SISE
|8,19
|109.587.029
|% 0,24
|
|GARAN
|9,03
|76.506.895
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,39
|73.585.233
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,79
|64.708.009
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,79
|64.708.009
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,37
|45.672.329
|% 0,00
|
|THYAO
|14,05
|207.549.273
|% 1,96
|
|SISE
|8,19
|109.587.029
|% 0,24
|
|KRDMD
|6,39
|73.585.233
|% 1,27
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8844
|8,8902
|% -0,30
|
|Euro
|10,3238
|10,3343
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9060
|11,9657
|% -0,20
|
|Frank
|9,4827
|9,5398
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3657
|2,3776
|% -0,14
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,71
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-0,18
|