***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2021 14:26
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971550
BIST
15:311.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
15:319,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0376
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
15:3110,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0429
|Açılış
|: 10,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
15:31530,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,67
|Açılış
|: 530,30
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler15:31
|OLMK
|7,04
|4.808.253
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|190.822.808
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,10
|784.029.076
|% 9,44
|
|IZTAR
|23,58
|16.055.542
|% 9,27
|
|DMSAS
|7,91
|124.268.547
|% 7,62
|
|BIOEN
|27,00
|147.848.885
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,72
|6.159.464
|% -5,65
|
|DITAS
|18,32
|27.036.250
|% -4,63
|
|THYAO
|13,96
|1.671.344.082
|% -2,51
|
|GARAN
|9,10
|1.118.711.661
|% 0,78
|
|GUBRF
|59,10
|784.029.076
|% 9,44
|
|YKBNK
|2,45
|496.591.017
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,96
|463.106.158
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,96
|463.106.158
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|496.591.017
|% 1,66
|
|GARAN
|9,10
|1.118.711.661
|% 0,78
|
|THYAO
|13,96
|1.671.344.082
|% -2,51
|
|TSPOR
|3,76
|314.897.365
|% 6,21
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2551
|9,2567
|% -0,40
|
|Euro
|10,7757
|10,7832
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,6858
|12,7494
|% -0,70
|
|Frank
|9,9740
|10,0341
|% -0,51
|
|Riyal
|2,4576
|2,4700
|% -0,48
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|18,62
|
|Altın Gr.
|530
|530
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.520
|3.573
|-4,00
|
|Tam
|3.487
|3.574
|-22,75
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|-11,00
|
|Çeyrek
|845
|865
|-5,51
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,75
|